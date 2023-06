Aci blueteam e Forte Village insieme in ‘One of a Kind’

‘One of a Kind’, l’evento firmato Aci blueteam in collaborazione con Forte Village, si è chiuso con successo.



L’obiettivo era quello di incontrarsi per conoscersi meglio, confrontarsi e scambiare idee in un ambiente stimolante e propizio per lo sviluppo di nuove opportunità di business.

Con questi presupposti la direzione Aci blueteam, rappresentata dal direttore generale Piergiulio Donzelli, dal chief business officer Alfredo Pezzani, dal direttore commerciale Paolo Bertola, dal direttore corporate Fausto Portelli e dal direttore marketing e divisione Vip Piergiorgio Reggio, insieme ad alcuni tra i principali top client del settore fashion, sono arrivati presso il Forte Village di Santa Margherita di Pula per trascorrere tre giornate insieme.



“Abbiamo sempre ritenuto fondamentale organizzare momenti di incontro in presenza con alcuni dei nostri più fedeli e affezionati clienti – commenta Alfredo Pezzani –. La condivisione di risultati, in uno dei contesti più affascinanti della Sardegna, non ha potuto fare altro che stimolare visioni future sulle attività di business travel e implementare nuovi livelli di servizio di alta qualità”.



"Crediamo fortemente nell’efficacia delle azioni sinergiche per creare esperienze uniche e memorabili e ringraziamo Aci blueteam per aver accolto il nostro invito, rendendo possibile questa straordinaria collaborazione – ha dichiarato Paolo Mancuso, group director of projects & business development –. Siamo felici di aver potuto offrire ai partecipanti un'occasione per sperimentare il meglio dell'ospitalità italiana, combinando il fascino della Sardegna con i servizi e le strutture Aci blueteamdel nostro resort".