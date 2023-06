Il Gruppo Grimaldi ricerca un responsabile tour operator

Il Gruppo Grimaldi intende potenziare le proprie attività e a questo scopo ricerca un responsabile del tour operator, che lavorerà nella sede di Napoli.

La persona ricercata, che verrà assunta a tempo indeterminato, deve essere appassionata al mondo dei viaggi, del turismo, di altre culture, disponibile ed empatica verso gli altri, precisa, puntuale, flessibile con disponibilità a viaggiare anche con poco preavviso.



La nuova figura dovrà coordinare le risorse del tour operator, collaborando a stretto contatto con la direzione turismo e commerciale passeggeri occupandosi principalmente di: attività di tour operator outgoing diffondendo i pacchetti turistici ed i servizi tramite cataloghi, sito aziendale, social media; comunicazione esterna; creazione report; analisi di redditività; controllo di gestione.



Ai fini dell'accesso alle selezioni sono considerati requisiti obbligatori le competenze specifiche in analoga posizione, in particolare creazione di pacchetti viaggio; esperienza in attività di vendita e marketing nel turismo; autonomia nella ricerca e scelta di fornitori affidabili e formalizzazione di accordi; autonomia nel coordinamento operativo di piccoli e grandi viaggi ed eventi; esperienza nella realizzazione di preventivi di viaggio ed eventi in Italia e all’estero per gruppi ed aziende; conoscenza avanzata del pacchetto Microsoft Office (in particolare Excel); conoscenza fluente della lingua inglese, sia scritta che parlata e altre lingue straniere; conoscenza social network; conoscenze base di digital marketing

Sono invece requisiti preferenziali la laurea e l’iscrizione nelle liste delle categorie protette così come disciplinato dalla legge n. 68/1999.