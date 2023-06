Tour2000AmericaLatina a cena con le agenzie per svelare la nuova programmazione

Tour2000AmericaLatina incontra le agenzie. È partito il roadshow che porterà il tour operator in dieci città italiane per svelare agli adv la nuova programmazione dedicata ai Paesi del Centro e Sud America, al Messico e ai Caraibi.

Il ciclo di eventi vede la collaborazione di Explora, che propone la sua offerta di lodge in Cile, Bolivia, Argentina e Perù; e di Ita Airways, che garantisce collegamenti diretti dall’Italia verso Rio de Janeiro, San Paolo e Buenos Aires.



Dopo i primi appuntamenti che si sono svolti lo scorso fine settimana a Torino, Milano, Monza e Bologna, il tour riprende oggi con una cena a Rapallo, per poi proseguire domani, 13 giugno, con un pranzo a Mestre e una cena a Vicenza. Ultime tappe il 14 giugno a Verona e il 15 giugno a Firenze.



“Siamo entusiasti del successo ottenuto nelle prime tappe del nostro roadshow - commenta in una nota Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina -. Pranzi e serate con piccoli gruppi di agenti di viaggi per avere l’opportunità di approfondire tutte nostre proposte, le promozioni Explora e le proposte Ita Airways per l’America Latina”.



Maggiori informazioni sugli eventi sono consultabili sul sito dell’operatore.