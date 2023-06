di Isabella Cattoni

Numeri oltre le previsioni, ma una cautela resa necessaria da periodi di incertezza e alti e bassi del mercato: Loredana Arcangeli (nella foto), direttore generale di Originaltour, non nasconde la sorpresa generata da una domanda sull’Oman “Ben oltre le aspettative. Da ottobre 2022 a oggi, e malgrado tutte le criticità legate a prezzi in crescita e annullamenti di voli, le prenotazioni hanno superato i valori del 2019”.

Il dato si può estendere, con le distinzioni legate alla diversa stagionalità delle destinazioni, anche ad altre mete di punta della programmazione, con Uzbekistan, Malesia e Indonesia in primo piano.

Poche novità invece sul fronte delle dinamiche di prenotazione, che in casa Originaltour “Si muovono sempre con largo anticipo, data la tipologia di prodotto offerto. Questo ci consente di programmare al meglio spostamenti e soggiorni in collaborazione con i nostri corrispondenti locali, che sono rimasti gli stessi rispetto al pre pandemia e con i quali in 34 anni di attività abbiamo intessuto rapporti molto solidi”. In particolare, “Per l’Oman abbiamo già viaggi chiusi su alcune partenze di ottobre e novembre”.



Se c’è un dato nuovo da segnalare, per la manager è quello legato alla tipologia di domanda che caratterizza il post pandemia: “Si è alzata l’asticella sul livello dei servizi richiesti, mentre la durata media è rimasta simile. Ad esempio al nostro Desert Night Camp di Wahiba – campo tendato a 5 stelle nel deserto omanita - le camere con piscina privata sono state richiestissime”.

La tendenza a ricercare soluzioni più esclusive potrebbe essere conseguenza degli anni del Covid, “Nei quali le persone hanno risparmiato e hanno maturato una gran voglia di viaggiare. E’ come se la pandemia avesse ampliato il gap fra la fascia media, sempre soggetta a difficoltà economiche causate da caro prezzi e inflazione, e quella alto spendente, desiderosa di tornare a concedersi vacanze ed esperienze al top”.



I viaggi di gruppo, tutti accompagnati con guide in italiano certificate, restano uno dei fiori all’occhiello del t.o., che può inoltre contare su tanti contratti diretti senza intermediazione delle dmc con alcune strutture di punta, come il Misool Eco Resort di Raja Ampat in Indonesia o i resort di El Nido nelle Filippine, solo per fare due esempi. “Nasciamo con l’Oman, ma vantiamo una profonda specializzazione anche sui viaggi per i sub e gli amanti delle attività sportive” precisa Arcangeli.



L’Oman si riconferma comunque punta di diamante dell’offerta anche per il futuro: “Nei nostri uffici di Muscat lavora mia figlia Elena e proprio sull’Oman abbiamo avviato un progetto di collaborazione con l’ente del turismo, che riguarda una serie di attività di promozione che comprendono roadshow e campagne congiunte”.