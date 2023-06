L’Indonesia di Exotic Tour: arriva Flexi Bali per aiutare le agenzie

Una piattaforma dedicata alla costruzione di viaggi su misura a Bali. È questo Flexi Bali, il nuovo portale lanciato da Exotic Tour sull’onda di quanto fatto dagli altri operatori del Quality Group con Flexi Australia, Flexi New York, Flexi Caraibi, Flexi Dubai e Flexi Miami.

Il sito permette agli agenti di pianificare un itinerario completo e ottenere facilmente e rapidamente preventivi realistici; ai clienti finali di costruire in dettaglio un’idea di viaggio da finalizzare poi in adv.



Le altre mosse

Per garantire un servizio più accurato e puntuale alle agenzie sull’Indonesia, Exotic tour ha anche provveduto a potenziare il suo organico. “L’Indonesia è una delle mete più richieste della nostra programmazione tanto che in questa prima parte dell’anno abbiamo già raddoppiato il fatturato e i passeggeri rispetto al 2018 che per noi rappresentò l’anno record nelle vendite - spiega Diego Firenze, general manager Exotic Tour (nella foto) -. Un ottimo segnale che conferma l’opportunità di investire su questa destinazione che non smette di catturare l’interesse dei viaggiatori”.



Nei piani per il 2024 una programmazione ancora più ricca e di qualità. “L’Indonesia, come il resto della nostra programmazione, è meta ambita per viaggi di nozze che rappresentano circa il 50% delle nostre richieste, anche se, negli ultimi tempi, registriamo un incremento di domanda per gruppi di amici giovani e di single - precisa Firenze -. Per loro abbiamo creato degli itinerari ad hoc, instagrammabili ed esperienziali ed abbiamo inserito dei prodotti in versione young e luxury per accogliere ogni disponibilità di budget. Inoltre la flessibilità delle nostre proposte che sono costruite su misura e che prevedono partenze quotidiane e la privatizzazione di un itinerario anche solo per 2 partecipanti ci permette di essere molto attrattivi per tutte le tipologie di clientela”.