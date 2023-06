Etnia Travel Concept presenta i cataloghi Crossland e Tanzania

Etnia Travel Concept presenta due nuovi cataloghi, già disponibili e online sul sito del t.o., dedicati a Tanzania e Crossland.

Durante l’ultima edizione di TTG Travel Exoperience, l’operatore aveva già presentato l’edizione 2023 del nuovo catalogo generale, al quale ora si aggiungono le due novità.



La versione del catalogo Crossland, che comprende una selezione di viaggi in stile overland, è anche in distribuzione in formato cartaceo presso le agenzie di viaggi, con una serie di novità rispetto all’edizione precedente. Questa linea di prodotto, nata come viaggi avventurosi in tenda, si è nel tempo modificata e ampliata, diventando appetibile anche per chi richieda un comfort di viaggio più elevato, offrendo sistemazioni in lodge e truck più moderni e meglio equipaggiati.



Il catalogo dedicato alla Tanzania, invece, sarà disponibile solo online, con possibili personalizzazioni per le agenzie che ne facciano richiesta. All’interno è presente una vasta offerta di proposte dedicate a una clientela molto ampia, studiate per qualunque fascia di budget, dal target più economico, al più lussuoso ed esclusivo.