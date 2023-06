National Geographic porta alla scoperta del Bhutan

Punta a sorprendere la programmazione 2024 Signature Land di National Geographic Expedition. Per la prossima stagione l’operatore aggiunge nuovi itinerari in Colombia, Lettonia, Lituania ed Estonia, e punta per la prima volta la bandierina anche sul Bhutan.

Nella destinazione National Geographic proporrà 'Land of Mysticism and Mythology', un tour di 11 giorni che - anticipa Travel Weekly - porterà i viaggiatori a esplorare gli angoli più remoti del regno himalayano, alla scoperta di tradizioni e natura.



Il tutto sotto la guida esperta dell’antropologo Carroll Dunham.



Anche le altre proposte della programmazione Signature Land saranno guidate da esperti del National Geographic, con background che spaziano dall’archeologia alla fotografia, fino al cinema.