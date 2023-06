Gruppo Carnival, Adora Magic City pronta a prendere il largo da Shanghai

La Adora Magic City è pronta a prendere il largo. La nave costruita in Cina per Cssc Carnival Cruise, società partecipata dal Gruppo Carnival e dal colosso cinese Cssc, è stata varata nei cantieri di Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding.

La nave da crociera, come riportato da Shippingitaly, dovrebbe prendere il largo per le prime prove in mare nel mese di luglio. L’amministratore delegato Chen Ranfeng ha dichiarato che “la costruzione di navi da crociera di grandi dimensioni rappresenta un enorme passo in avanti nell’industria navale cinese e una dimostrazione delle capacità di costruzione di attrezzature di alto livello. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti a bordo di Adora Magic City e di creare insieme esperienze indimenticabili”.



La nave ha iniziato a galleggiare in bacino il 1 giugno. L’Adora Magic City poi è stata trasferita in un’altra zona del cantiere, dove sono state effettuate le prove delle attrezzature di sicurezza. Oltre alle zattere di salvataggio, la nave è dotata di 20 lance di salvataggio ‘super-large’ da 314 passeggeri ciascuna.

La nave può ospitare fino a 5 mila 246 ospiti ed è lunga 323 metri.

Adora Magic City è la prima nave da crociera di grandi dimensioni mai costruita in Cina e sarà gestita da Adora Cruises, compagnia che prevede di impiegarla dall’ultimo trimestre del 2023 in una serie di itinerari nazionali e internazionali in partenza dal porto di Shanghai.