Guiness Travel investe sugli Stati Uniti: voli a prezzi bloccati

Guiness Travel si presenta all’appuntamento con gli States con una marcia in più: tantissimi posti in allotment sui voli, che garantiscono il prezzo bloccato e garantito.

“Una strategia commerciale dalla parte di viaggiatori e adv: i primi possono prenotare anche sottodata senza ulteriori supplementi; le seconde sanno di potersi affidare, senza bisogno di troppe ricerche, a un tour operator solido e in grado di risolvere i loro problemi” commenta Elvira D’Aversa, sales manager dell’operatore.



Si parte da New York con un ricco ventaglio di visite guidate abbinato al tempo libero e un esclusivo soggiorno su tutte le partenze nel cuore di Manhattan, a due passi da Times Square, presso Il Marriott Marquis, di categoria 4 stelle superiore.

Due itinerari sulla ‘Grande Mela’, con un totale di 16 date di partenza fino al Capodanno, per chiudere il 2023 tra i fuochi d’artificio più famosi del mondo.

Se New York risulta essere in testa ai desideri dei viaggiatori, la richiesta si concentra anche su itinerari più complessi, come per esempio la grande regione del West (Colorado, Wyoming, South Dakota, Idaho, Nevada). Gli intramontabili classici dei parchi nazionali, il mito dell’Arizona e della California sono sempre sugli scudi, così come il combinato Usa & Canada, Il grande Est Prestige, che unisce il meglio dei due paesi nordamericani sul versante orientale (Toronto, Cascate del Niagara, Washinghton, Philadelphia, New York).



Disponibili anche grandi metropoli iconiche come Chicago e Boston, a cui si aggiungono la leggenda della music city New Orleans e l’accoglienza celebre di Miami.

“Per quanto riguarda l’estate e l’autunno, le richieste sono in costante aumento e notiamo un’impennata dei viaggi di nozze” conclude D’Aversa.