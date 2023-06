Viaggi in Usa: arriva l'app per richiedere l'Esta direttamente dallo smartphone

Le autorità Usa hanno annunciato il lancio di una nuova applicazione che consente ai cittadini di 40 Paesi di richiedere l'Esta tramite smartphone. L'app è stata rilasciata, come riporta una comunicazione di Visit Usa, in 24 lingue.

"La nuova applicazione Esta - spiega Matthew Davies, direttore esecutivo dei programmi di ammissibilità e passeggeri del Customs and border protection - rafforza la strategia del Cbp in materia di applicazioni mobili. Sappiamo che il futuro è digitale e dobbiamo essere sempre all'avanguardia. Continueremo a innovare e a implementare tecnologie per snellire i nostri processi e soddisfare le aspettative dei viaggiatori".



Resta comunque attivo il sito web ufficiale di Esta, che fino a ieri rappresentava l'unico modo di richiedere il documento.



Tramte l'app sarà possibile avviare una domanda Esta, scansionare un'immagine del proprio passaporto e farlo confermare, caricare un video selfie dal vivo per confermare la propria identità, aggiungere dettagli personali e di viaggio alla domanda, rispondere alle domande di ammissibilità e infine inoltrare la richiesta. Ma sarà possibile anche apportare modifiche o aggiornamenti alla propria domanda o al proprio profilo e ricevere notifiche sullo stato della domanda.