Fto scende in campo a sostegno delle agenzie di viaggi dell’Emilia Romagna. La Federazione ha diffuso sui social un’iniziativa importante, proponendo una donazione alla fondazione Giuseppe Orlando ETS, che andrà a favore delle agenzie di viaggi in difficoltà.

“È un momento molto duro - si legge nel post su Facebook - per tante donne e uomini del turismo organizzato: gli agenti di viaggi, i dipendenti, le loro famiglie, colpiti duramente da un disastro naturale che non ha precedenti. Dopo due anni terribili senza poter lavorare a causa delle restrizioni imposte ai viaggi, nel momento più bello della ripartenza si sono dovuti rifermare. E allora abbiamo deciso di darci da fare a supporto degli agenti di viaggi che stanno vivendo settimane di estrema difficoltà a seguito dall’alluvione”.



Per questo, il consiglio nazionale di Fto e il consiglio di amministrazione di Fondo Vacanze Felici hanno scelto di dare un sostegno concreto intraprendendo diverse azioni: rimborso quote iscrizione Fto, rimborso del contributo 2023 versato a Fondo Vacanze Felici, attivazione di altre iniziative di supporto da parte di tutti i soci di Fto.



In particolare, la donazione va a sostegno delle imprese turistiche coinvolte dal disastro, che potranno beneficiare di un contributo economico in funzione dei danni subiti in occasione dell’alluvione, che ha creato anche effetti molto negativi su prenotazioni e vendite.



Il contributo alla Fondazione Giuseppe Orlando ETS va effettuato utilizzando il suo conto corrente bancario: IT 45 K 08327 03247 0000 0000 0159 e indicando nella causale: Insieme per le agenzie di viaggio.



“In questo momento - chiude il post di Fto - l’Emilia Romagna è l’Italia e tutta l’Italia deve aiutare i romagnoli a rialzarsi”.