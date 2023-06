Alla Camera un ciclo di audizioni sulle low cost, Fto: “Pronti a dare il nostro contributo”

“Bene il parlamento sui vettori low cost”. Così il presidente di Fto Franco Gattinoni plaude all’iniziativa della Commissione Trasporti della Camera di avviare un ciclo di audizioni sulle compagnie aeree, con particolare focus sulle low cost che operano sul mercato italiano.

In una nota il numero uno della Federazione del Turismo Organizzato sottolinea che “si tratta di un argomento che ci tocca molto da vicino” e chiede “di essere auditi e di mettere a disposizione dei commissari la nostra profonda conoscenza circa ogni aspetto della mobilità turistica”.



“Giusto in vista delle audizioni odierne – aggiunge Gattinoni - abbiamo inviato ai parlamentari due dossier messi a punto dal nostro Centro studi che dimostrano, dati alla mano, come i cieli italiani siano ormai quasi totale appannaggio delle compagnie a basso costo, circostanza che provoca una grave distorsione della libera concorrenza e pesanti conseguenze per i viaggiatori e per le imprese del turismo”.