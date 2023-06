Bdc Travel, l’occasione delle carte di credito virtuali per il business travel

La carta di credito aziendale vince ancora nei viaggi d'affari. Secondo una ricerca di Bcd Travel, a usarla è il 79% di coloro che si spostanoper lavoro. Le carte di credito personali si attestano al 26% e i contati al 12%. I pagamenti diretti da parte dell'azienda sono utilizzati dal 16% dei viaggiatori, mentre solo l'1% utilizza le carte di credito virtuali, nonostante il 26% sia a conoscienza di questo metodo di pagamento.

"Le aziende alla ricerca di modi per semplificare i pagamenti per i loro viaggiatori dovrebbero esplorare i vantaggi dell'automazione dei pagamenti tramite carte di credito virtuali - commenta Ajay Singh, vicepresidente dei prodotti di pagamento digitale e spese di Bcd - L'automazione dei pagamenti virtuali facilita il pagamento centralizzato di prenotazioni di hotel o auto. Genera automaticamente un numero di carta virtuale monouso per ogni transazione e associa tutti i costi a una prenotazione specifica. Questo non solo semplifica il processo di pagamento per i viaggiatori, ma riduce anche notevolmente il rischio di frodi".



Per quanto riguarda i punti critici, il principale è la creazione della noa spese, segnalata dal 63% dei rispondenti. "Altri ostacoli chiave - si legge ancora nella nota - sono la raccolta di ricevute cartacee (54%), la raccolta di ricevute in diversi formati (52%), il mantenimento delle ricevute dopo la fine del viaggio (51%) e l'inserimento di categorie complesse nelle spese, come soggiorni in hotel con pasti e altri extra pagati separatamente (50%)".