Viking investe sul Nilo: entro il 2025 sei le navi in servizio

Viking ha aperto le prenotazioni per le crociere 2024 a bordo della nuova nave che dovrebbe navigare sul Nilo. I viaggiatori possono prenotare l'itinerario di 12 giorni a bordo della Viking Hathor, che debutterà la prossima estate.

Come riporta Travel Weekly, alla crociera sarà possibile aggiungere estensioni pre e post navigazione, come ad esempio il viaggio pre-crociera di tre notti a Istanbul o quattro notti in Giordania o a Gerusalemme dopo la crociera.

Viking Hathor può accogliere 82 ospiti e si unirà alla nave gemella Viking Osiris nella navigazione sul Nilo, insieme a Viking Aton, Viking Ra e Ms Antares, che costituiranno il resto della flotta sul Nilo del marchio.



La domanda di viaggi in Egitto continua a crescere, alimentando ulteriormente gli investimenti di Viking nell’area. Viking prevede infatti di arrivare a sei navi in Egitto entro il 2025: dopo aver lanciato Viking Osiris lo scorso anno, la prossima sarà Viking Aton, in partenza in agosto. Viking Sobek, attualmente in costruzione, farà il suo debutto nel 2025.