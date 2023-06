Leolandia, da luglio la nuova attrazione acquatica: i primi dettagli

L’estate di Leolandia si arricchirà di una nuova attrazione acquatica, primo passo di un progetto più ambizioso, destinato a cambiare il volto di un’intera area del parco. La nuova attrazione, aperta da luglio, occuperà una superficie di 2.500 metri quadri e consentirà di incrementare del 33% l’offerta di aree acquatiche di Leolandia, portando a oltre 10mila metri quadri il totale, tra aree giochi bagnate, come il Cortile di Masha e lo Spraypark di PJ Masks City, e vere e proprie giostre, come i tronchi di Gold River e la battaglia di Mediterranea.



Battaglie acquatiche

Alta 9 metri, con un’imponente struttura lunga 25 metri, il cui tema è ancora top secret, offrirà un mix di sorprese dedicato ai bambini di tutte le età, con cannoni ad acqua in grado di sparare fino a 8 metri di distanza, 18 metri di scivoli di diverse altezze e 350 metri quadri di giochi d’acqua adatti anche ai più piccoli.

Dominata da una scenografica cascata e affiancata da una fontana ispirata alla Rosa dei Venti, la nuova attrazione movimenterà 6.000 litri di acqua al minuto e, per azzerare gli sprechi ed evitare ogni tipo di impatto sulla rete idrica locale, l’acqua sarà attinta direttamente dai pozzi di proprietà del parco, e costantemente filtrata e riciclata.



I viaggiatori che acquistano i pacchetti parco+hotel e raggiungono Leolandia in aereo dagli aeroporti di Milano e Bergamo, al momento della prenotazione potranno aggiungere al pacchetto base 2 giorni di noleggio auto gratuito in collaborazione con Rent24 di ParkinGo. L’offerta comprende la copertura assicurativa obbligatoria, chilometraggio illimitato e un seggiolino per bambini.