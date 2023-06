Baja Hotels inaugura l'estate con il sardo Is Arenas Resort

"Il Gruppo Baja Hotels si prepara alla stagione estiva puntando sull'ultima novità: l'Is Arenas Resort (nella foto), che si aggiunge al portfolio delle strutture sarde gestite in esclusiva e che rimarrà aperto fino a fine ottobre. Il resort è commercializzato anche attraverso il dmc Sardinia 360 e il t.o. Gastaldi Holidays, brand del Gruppo Baja Hotels. Sul fronte delle prenotazioni a livello globale, l'a.d e managing director di Bhtm-Gastaldi Holidays, Luca Battifora, è soddisfatto: "Per quanto riguarda i mercati esteri, le prenotazioni sono partite bene e con largo anticipo; da marzo anche il mercato Italia ha iniziato a crescere. A oggi registriamo una buona performance di incremento rispetto al 2022, superiore al budget preventivato...". (Prosegue su TTG Magazine a questo link)