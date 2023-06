di Lino Vuotto

“Oggi come oggi scontiamo, rispetto ad altri Paesi, l'assenza di un vettore di bandiera forte. E subiamo capricci e ricatti di compagnie che hanno monopolizzato i nostri cieli, dettando le regole, prendendo sovvenzioni pubbliche e rifiutando la collaborazione con il resto della filiera”. Parte da questa considerazione il presidente di Fto Franco Gattinoni per fare le prime valutazioni in merito all’accordo tra Lufthansa e il Mef per l’ingresso in Ita Airways del gruppo tedesco con il 40 per cento delle quote.

Le considerazioni

Secondo Gattinoni “era necessaria una soluzione dopo un periodo troppo lungo di insostenibilità industriale ed economica. Nel tempo capiremo se si tratta dello sbocco migliore per il sistema Paese, tuttavia siamo lieti che si sia intrapresa una strada per superare la condizione emergenziale odierna”. Situazione, evidenzia, che non fa altro che compromettere un asset fondamentale per il turismo italiano come il trasporto aereo.



Oltre il semplice accordo

Ma il presidente Fto non si limita a guardare alle prospettive di Ita Airways, per la quale si augura che “prosegua, e anzi si rafforzi, nel suo percorso di sostegno alla filiera sia sull'incoming che sull'outgoing, facendo sistema a favore del prodotto Italia e supportando gli italiani nel loro desiderio di scoprire e riscoprire il mondo”. Gattinoni, infatti, auspica anche che venga istituita da subito una cabina di regia nazionale “per tratteggiare una strategia complessiva sul trasporto aereo, comparto che dobbiamo governare come già fanno tutti gli altri Paesi europei, in particolare quelli che sono nostri concorrenti sull'incoming”.