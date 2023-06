Carnival, al via la riorganizzazione dei brand

Carnival ha riorganizzato i brand, rendendo la struttura più lineare e raccogliendo le linee di crociera in sei gruppi che riportano direttamente al ceo Josh Weinstein.

La riorganizzazione, entrata in vigore il 1 giugno, ha avuto come principale operazione lo scioglimento di Holland America Group, che comprendeva Princess, Holland America Line, Seabourn e P&O Australia. Princess e Holland America Line ora sono unità separate nella nuova struttura.



Le diverse unità in cui è stata riorganizzata l’azienda ora vedono Aida, guidata dal presidente Felix Eichhorn, Carnival Cruise Line, guidata dal presidente Christine Duffy che comprende anche Carnival Australia e P&O Australia, entrambe guidate dal presidente Marguerite Fitzgerald, che riporterà a Duffy.



E ancora Carnival UK, che comprende P&O Cruises (UK) e Cunard. L'unità sarà guidata dal presidente di P&O Cruises Paul Ludlow. Il presidente di Cunard Katie McAlister, che inizierà ad agosto, riferirà a Ludlow. E poi Costa Crociere, guidata dal presidente Mario Zanetti, Holland America Line, guidata dal presidente Gus Antorcha, che include Seabourn Cruises. Natalya Leahy, presidente di Seabourn, riporterà ad Antorcha. Infine Princess Cruises, guidata dal presidente John Padgett.