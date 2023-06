Gli italiani non rinunciano alle vacanze, i dati della ricerca Paysafe e Skrill

Nonostante l’inflazione gli italiani non intendono rinunciare alle vacanze, preferendo piuttosto ridurre altri tipi di acquisti. Lo rileva una ricerca di Paysafe e Skrill, ‘Consumer Payment Trends 2023: How consumers’ shifting priorities are impacting the experience economy’, secondo la quale il 51% dei consumatori italiani continua a dare priorità ai viaggi, al tempo libero e ad altre esperienze.

Se il 24% del campione intervistato spende di più per mangiare fuori, il 18% ha incrementato la spesa relativa ai viaggi, comprese le uscite giornaliere, il 19% quella dei voli e il 20% il budget stanziato per i pacchetti vacanza.



La consapevolezza del ridotto potere d’acquisto è comunque molto presente ai consumatori, che se non rinunciano alle vacanze hanno deciso di ridurre gli acquisti più impegnativi facendone invece altri più piccoli. Per quanto riguarda i prodotti tecnologici, ma non solo, il 40% dei consumatori ha dichiarato di preferire gli acquisti durante i saldi stagionali come il Black Friday.