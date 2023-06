Ota Viaggi di nuovo operativo: “Siamo in piena attività”

Ota Viaggi si è rimesso rapidamente in posta e dopo l’incendio che ha interessato gli uffici del t.o. lo scorso 2 giugno, la macchina è ripartita a pieno regime.

E’ il direttore commerciale, Massimo Diana, a offrire il quadro aggiornato della situazione: “Nonostante le ingenti perdite strutturali, il team si è immediatamente mobilitato per riorganizzare servizi e attività nelle ore successive alla tragedia, al fine di fornire il massimo sostegno possibile a tutti coloro che dovranno partire a breve e alle agenzie che da sempre lavorano con il t.o. Grazie all’incredibile forza dimostrata dalla famiglia Ota Viaggi e al supporto di amici e colleghi, che hanno fatto sentire la loro solidarietà, il loro aiuto e la loro vicinanza, l’azienda è riuscita ad essere lo stesso operativa”.



A partire da ieri mattina, Ota Viaggi è riuscito a garantire l’operatività: questo grazie all’attivazione di 10 linee telefoniche e di 25 postazioni che coprono i diversi settori come booking, trasporti, direzioni operative e commerciali, amministrazione e ufficio documenti, all’interno delle sedi provvisorie che faranno da quartier generale fino al trasferimento in una nuova location.



“Fondamentale tutto lo staff che da subito ha lavorato incessantemente per garantire lo svolgimento delle attività. Inoltre, grazie alle procedure di disaster recovery entrate subito in funzione in seguito all’incidente, è stato possibile ripristinare i sistemi e recuperare tutti i dati. L’obiettivo di Ota Viaggi rimane sempre lo stesso: fornire un servizio di altissimo livello alle agenzie e ai loro clienti anche nelle avversità”.