Maavi in Valle d’Aosta, apre la divisione regionale

Maavi approda in Valle d’Aosta. L’associazione che rappresenta le agenzie di viaggi ha ora anche una divisione nella regione. “Il macro-gruppo regionale sarà costituito da Piemonte e Valle d’Aosta insieme” annuncia in una nota la presidente nazionale di Maavi Enrica Montanucci (nella foto), spiegando che “Salvatore Addario - vice presidente Cna Nazionale Turismo e Commercio, titolare dell’Agenzia Viaggi e Tour Operator 'Turismo, Servizi e Commercio srl' e da oggi referente per la Valle - entrerà nel 'Team Operativo Maavi Piemonte e Valle d'Aosta', guidato da Maurizio Donadeo”.

“Grazie alla collaborazione iniziata con i colleghi valdostani - continua Montanucci -, avremo la possibilità di arricchire l'offerta incoming di Faro Team Italia con le proposte turistiche esperienziali di Cuvda - Consorzio Unico Valle d'Aosta. Sotto la presidenza di Françoise Pennacchioli, svolge un importante e prezioso lavoro di sviluppo armonico del territorio e delle sue maestranze, di promozione del bioregionalismo e della valorizzazione del turismo rigenerativo. Il prodotto che, tramite loro offriremo alle agenzie di viaggi italiane, sarà veramente esclusivo e d'eccellenza”.