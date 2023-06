L’effetto ‘wow’ di Icon of the Seas. La fotogallery su TTG Magazine

C’è grande attesa per la nuova Icon of the Seas, l’ammiraglia di Royal Caribbean che debutterà a fine gennaio 2024 con partenza da Miami.

TTG Italia ha potuto visitare in anteprima il colosso dei mari nel cantiere finlandese Mayer di Turku, dove si sta ultimando la costruzione. In una fotogallery ospitata sul nuovo numero di TTG Magazine, da oggi in distribuzione e disponibile online sulla digital edition, mostriamo il volto ‘wow’ dell’ammiraglia, tagliata su misura per il target famiglie.



Otto i quartieri, con veri e propri parchi di divertimento a sé stanti, 40 punti di ristoro, 7 piscine, 9 vasche idromassaggio, 2.850 cabine e una capienza di 7.500 ospiti.



