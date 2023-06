Ita Airways-Lufthansa sotto la lente di t.o. e agenzie

"Giovedì 25 maggio 2023: nella sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze una doppia firma mette il sigillo su un momento storico per l’aviazione italiana, con il ceo del Gruppo Lufthansa Carsten Spohr e il ministro Giancarlo Giorgetti che danno il via all’accordo più atteso del settore, quello per la cessione del 40 per cento di Ita Airways al colosso tedesco. E da parte delle associazioni di categoria c’era molta attesa per questo grande passo, anche se la prudenza sulle implicazioni che potrebbe avere rimane d’obbligo. “Salutiamo questa acquisizione con soddisfazione - è il commento del presidente Astoi Pier Ezhaya -; in primo luogo perché sblocca una situazione di stallo che, onestamente, non favoriva nemmeno Ita stessa, oltre che gli operatori di mercato...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)