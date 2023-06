Con Originaltour la zipline overwater più lunga del mondo in Oman

In Oman è stata inaugurata la zipline overwater più lunga la mondo, già certificata dal Guiness dei Primati. Si trova nel Musandam, uno degli 11 governatorati che fanno parte del paese, e mette a disposizione degli amanti dell’adrenalina un ‘percorso’ di 1800 metri da cui ammirare panorami mozzafiato.

Si parte da Jebel Fitt a un’altezza di 220 e si vola per 1800 metri sopra la costa della città del Sultanato Omanita Wilayat Khasab a una velocità fino a 110 chilometri orari. Si atterra - nel vero senso della parola - sulla piattaforma che si trova nell’area dell’Atana Khasab Hotel.



Cinque minuti di adrenalina pura, sorvolando panorami mozzafiato come quelli di Khor Qadi e dell'area di Mokhi sulla costa del Wilayat Khasab, tra montagne desertiche, vegetazione e mare. La zipline è doppia e consente quindi a due persone di ‘volare’ contemporaneamente.



Un viaggio nel viaggio che Originaltour propone ai suoi clienti. L’operatore, infatti, propone diversi tour che comprendono anche il Musandam, come per esempio, Panorami Omaniti di 9 giorni che si svolge tutto in fuoristrada con autista e prevede proprio a inizio tour un soggiorno all’Atana Khasab, l’hotel di 4 stelle nella zona della piattaforma di atterraggio della zipline.