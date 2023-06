di Lino Vuotto

E’ ancora viva l’eco della conclusione degli accordi per il 40 per cento di Ita Airways a Lufthansa, un’intesa accolta con soddisfazione da parte della filiera del turismo, che intravede buone prospettive di sviluppo per tutto il settore. Un parere condiviso anche da Aidit, che però coglie anche la palla al balzo e per bocca del suo presidente Domenico Pellegrino dice: “Oltre una compagnia di bandiera forte e competitiva a livello internazionale, in Italia vanno ora affrontati e risolti i problemi causati dalle compagnie low cost”.

Finanziamenti poco chiari

Un tema ricorrente e più volte stigmatizzato dalle associazioni di categoria, che ormai mal digeriscono gli effetti negativi dello strapotere oltre al netto distacco con il trade in generale e le agenzie di viaggi in particolare: “Le low cost – prosegue Pellegrino - sono finanziate in modo poco trasparente e con livelli di servizio al cliente e alla rete di distribuzione rappresentata dalle agenzie di viaggi spesso inadeguati al valore del nostro Paese e offensivi per il lavoro e la professionalità del nostro comparto”.



Restrizioni inique

Il presidente poi incalza e chiede interventi chiari: “Aidit chiede da tempo, in particolare, che le Autorità obblighino le compagnie ad eliminare quelle assurde restrizioni imposte da alcuni vettori low cost nei confronti delle agenzie di viaggi che, di fatto, sono discriminate al pari dei viaggiatori che non hanno le capacità o che non desiderano prenotare attraverso il web. Vale per tutti il caso Ryanair che si rifiuta di collaborare con le agenzie attuando una politica di vendita da sempre orientata direttamente al consumatore finale”. E aggiunge: “Tali comportamenti di alcuni vettori low cost ledono gli interessi dell'intera categoria dell’intermediazione turistica e le poco lungimiranti politiche di sussidi fin qui adottate continueranno a mettere in difficoltà qualsiasi intesa fra vettori aerei”.