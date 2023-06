Ncl, assalto all'Europa: dieci navi per il 2023

Norwegian Cruise Line fa cifra tonda e per l’alta stagione in arrivo saranno 10 le navi posizionate in Europa, un segnale di domanda forte per le crociere nel Continente. E tra queste ci sarà anche la nuova ammiraglia Prima che, dopo il suo arrivo la scorsa settimana, utilizzerà come homeport Reykjavik, Southampton e Barcellona.

Un forte dispiegamento di forze, quindi, grazie al quale la compagnia intende proporre itinerari diversificati e con un tocco di novità nei loro percorsi. La programmazione inoltre, secondo quanto riportato da ttgmedia, prevede un numero maggiore di itinerari da 9 o più giorni, con fermate più lunghe nei porti nel corso della giornata, per consentire ai passeggeri di avere più tempo per le escursioni.



Tra le navi dislocate in Europa anche la seconda unità della classe Prima, la Viva, che proporrà partenze da 15 porti europei, tra cui anche Ravenna.