Suite Travel, lo sviluppo continua: il 9 giugno aprirà la sede centrale

Suite Travel cresce e apre la sua sede centrale a Monterotondo, a pochi passi d Roma, in via Aurelio Saffi 10. L'agenzia si è ampliata grazie all’ingresso di NewIt di Domenico D’Oronzo, che ha creduto nel progetto.

La struttura, che sarà inaugurata il 9 giugno, sarà la sede del back office e del front office e ospiterà corsi di formazione, attività di organizzazione di eventi e iniziative di marketing, oltre alla pianificazione dell’attività incoming, agli incontri con capogruppo e collaboratori e agli appuntamenti per la clientela Vip.



Un corner di viaggio

“Abbiamo pensato di ricreare una vera e propria Suite anche nella sede centrale - spiega Antonella Ruperto (a sx nella foto), titolare della Suite Travel -. Una sorta di corner di viaggio in prossimità di una via di forte passaggio, con la partnership di altre realtà commerciali del territorio”.



Non cambia la vision di co-branding dell’azienda, il cui obiettivo è di offrire una presenza sia virtuale che fisica, unendo il know-how delle agenzie tradizionali alla flessibilità della consulenza online.



“Crediamo moltissimo nella formazione - dichiara Giada Marabotto (a dx nella foto), titolare di due agenzie di viaggi liguri e della Suite Travel - e per tale motivo abbiamo deciso di prevedere nella nostra sede incontri formativi che permetteranno ai nostri consulenti di restare sempre aggiornati su destinazioni e prodotti. Chi non si forma si ferma, l’abbiamo sempre affermato ed ora più che mai c’è necessità di crescere”.

La squadra è in continua evoluzione e il progetto è pronto ad accogliere agenti e consulenti di viaggio esperti.