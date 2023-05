Le agenzie L'Astrolabio in campo a sostegno dei bambini del Camerun

Il Gruppo di agenzie L’Astrolabio, che muove circa 3 mila ragazzi l’anno per vacanze studio in Paesi esteri anglofoni, mette a segno una nuova iniziativa in direzione della solidarietà.

Si tratta del primo progetto, che vede impegnato L’Astrolabio con una donazione di 20.000 euro per la ricostruzione della scuola nella parrocchia del Sacro Cuore di Shisong in Camerun, retta dai missionari Cappuccini, presenti lì da oltre 40 anni.



Il complesso accoglierà circa 900 bambini che altrimenti rimarrebbero senza alcuna formazione, senza la speranza di un lavoro qualificato. A Milano, il progetto Scuola Shisong è sostenuto dai Cappuccini missionari attraverso Missioni Estere e la presentazione del progetto ‘Scuola di Shisong’ si è svolta nel convento dei Cappuccini di viale Piave.



Alla cerimonia, oltre al direttore del Centro Missionario dei Cappuccini di Milano Marino Pacchioni, ha partecipato il general manager de L’Astrolabio Andrea Barbieri.

“L’Astrolabio è sempre stato un tour operator di vacanze studio in Paesi esteri anglofoni per bambini italiani dagli 8 ai 17 anni e solo dopo il Covid abbiamo consolidato l’attività di agenzia di viaggi su strada come business unit autonoma – spiega Barbieri -, con una rete di 5 punti vendita tra Milano e Bergamo, destinata a crescere. Questo perché il mercato ci dà fiducia e, nonostante i 3 anni di crisi epidemica, abbiamo ripreso subito a lavorare con soddisfazione. Poiché crediamo nel principio del ‘Give Back’, pensiamo che chi più ha più ha responsabilità e deve dividere con chi è in difficoltà. E’ la prima volta come azienda che partecipiamo a una attività di beneficenza e non sarà l’ultima”.