Cisalpina Tours ottiene l'accreditamento GoGlobal di Iata

Arriva l’accreditamento GoGlobal di Iata per Cisalpina Tours. Si tratta di un riconoscimento rivolto alle agenzie che hanno un’impronta globale e che guardano al programma delle agenzie Iata operando in più di un Paese.

“La conformità aziendale, la due diligence e i controlli di integrità sui bilanci consolidati e certificati della società - si legge in una nota di Cisalpina - vengono eseguiti dall’associazione globale delle linee aeree (Iata) prima di approvare la richiesta di certificazione. Dopo l'approvazione, si eseguono valutazioni finanziarie trimestrali a livello di capogruppo da parte di Iata, una importante riconferma per le compagnie aeree mondiali della solidità di Cisalpina Tours e del Gruppo Bluvacanze, di cui è parte”.



“Si tratta di una pietra miliare nella storia di Cisalpina Tours – sottlinea la global industry relations manager Cristina Stacchini -. Stiamo aprendo uffici in tutto il mondo a un ritmo molto veloce e crediamo che il GoGlobal di Iata sia uno dei passi più importanti per la nostra internazionalizzazione, che stiamo intraprendendo insieme alla casa madre, il Gruppo Msc”.