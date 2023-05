Tui investe sulla Turchia: atteso il +40% di clienti rispetto al 2019

Tui prevede quest’anno di portare il 40% di clienti in più in Turchia rispetto al 2019 e ha pianificato di incrementare la programmazione per poter soddisfare la domanda crescente.

Come riporta TTG Media, l'operatore invierà quest’estate più di 2,2 milioni di ospiti da tutti i mercati europei verso le regioni di Antalya (nella foto), Dalaman, Izmir e Bodrum e prevede un ulteriore aumento del 20% nel 2024.

Tui ha fra l’altro stretto un accordo triennale esclusivo con Rixos Hotel Group, con sede ad Antalya, che a partire dall’estate 2024 riguarderà 10 strutture. Queste saranno aggiunte al portfolio dell’offerta in Turchia.

“Siamo lieti di essere tornati e di continuare il dialogo di lunga data che abbiamo con i nostri hotel partner. La Turchia è una destinazione significativa per tutti i nostri mercati di origine e non vediamo l'ora di crescere ampliando la tipologia di prodotti offerti - ha affermato David Burling, chief executive, markets and airlines di Tui Group -. Il nostro potenziamento di offerta per questa stagione dimostra il grande impegno nei confronti della meta".

Tra le proprietà di Tui in Turchia figurano le strutture a marchio Robinson, Magic Life, Tui Suneo e Tui Blue.