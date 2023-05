La denuncia di Fiavet: i biglietti per il Colosseo non sono acquistabili dal trade

“Il mondo del tour operating e dell’intermediazione è escluso dalla vendita dei biglietti del Colosseo. Non siamo assolutamente d’accordo sul fatto che ci sia negata la possibilità di prenotare il giorno stesso della visita, l’ultima possibilità per riuscire a trovare qualche posto libero”. La denuncia arriva dal presidente Fiavet Giuseppe Ciminnisi, che segnala una situazione anomala in una fase in cui dovrebbe esserci l’uscita di scena di Coopculture dalla vendita dei biglietti.

Sul tema si registra anche una lettera al Ministero della Cultura da parte di Fiavet Lazio in cui si segnala come i pagamenti vengano finalizzati “per poi non ricevere il numero di conferma e, dopo un paio di giorni, lo storno dell’importo”. L’associazione, per bocca del presidente Stefano Corbari, denuncia inoltre come su varie piattaforme online i biglietti siano disponibili, definendola una concorrenza sleale.