Dylog rileva Partner Solutions: nasce il polo dei servizi tecnologici per il turismo

Con l’acquisizione di Partner Solution da parte del gruppo Dylog prende il via uno dei maggiori poli italiani di servizi tecnologici e consulenziali per il settore dell’intermediazione turistica, con oltre 1.500 clienti serviti.

L’operazione avviene in una fase di mercato cruciale per il comparto turistico, dove la ripresa in atto si unisce a una trasformazione del settore che rende necessarie nuove soluzioni, anche tecnologiche.



“Siamo orgogliosi – dichiara Roberto Gondoli, amministratore delegato di Partner Solution – che il gruppo Dylog abbia scelto Partner Solution ed Exacta per rafforzare la propria presenza nel settore della distribuzione turistica organizzata. Questo investimento consentirà ulteriori vantaggi sia ai clienti che già utilizzano le soluzioni Dylog, attraverso un’ampia gamma di servizi integrati, sia alle imprese turistiche clienti di Partner Solution-Exacta, che da oggi possono contare su un interlocutore ancora più solido e con maggiori capacità di investimento”.