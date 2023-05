Il Gruppo Uvet a tu per tu con i travel manager, a Trapani l'evento formativo

Il Resort & SPA Baia dei Mulini di Trapani è stato il palcoscenico dell’annuale evento formativo organizzato dal Gruppo Uvet con Uvet Global Business Travel, la joint venture tra il Gruppo Uvet e American Express Global Business Travel.

Dedicato ai propri clienti e ai più importanti travel manager il weekend del 26, 27 e 28 maggio ha visto la partecipazione di Ita Airways, Avis Budget Group e Travelport in qualità di premium partner. “La formazione ha da sempre un ruolo centrale all’interno delle attività del Gruppo Uvet - ha commentato Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet, che ha aperto i lavori -. Uvet GBT continua a crescere e la vicinanza e condivisione dei progetti del gruppo con i nostri clienti, oltre al fondamentale apporto di tutti i collaboratori, sono per noi elementi imprescindibili”.



Due le sessioni di lavoro, la prima focalizzata sull’andamento generale di Uvet GBT in relazione ai risultati dei primi due anni, mentre la seconda è stata dedicata alla presentazione delle novità di Uvet GBT - prima fra tutte l’apertura nel Sud Italia a Matera di un nuovo BTC -, ai nuovi prodotti di punta e alle novità di BizTravel Evolution e dei suoi tool.



Oltre ai momenti di lavoro e formazione nel corso della due giorni sono state organizzate diverse attività e iniziative: una visita al tramonto alle storiche saline di Marsala accompagnate da una cena con affaccio sulle Egadi e un giro per Erice, splendido borgo su una rocca soprastante il Baia dei Mulini Resort & SPA.