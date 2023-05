Star Clippers, nuova minicrociera nel Mediterraneo a luglio

Sono da poco tornati dai Caraibi per solcare le acque del Mediterraneo, dall’alto Tirreno all’Egeo dove si fermeranno fino al mese di novembre. Sono Star Clipper e Star Flyer, i velieri che, insieme a Royal Clipper, costituiscono la flotta Star Clippers.

La novità di questa stagione per Stare Clipper è la minicrociera di quattro notti in partenza da Roma/Civitavecchia il 29 agosto per un itinerario che, passando da Bonifacio e Calvi, circumnaviga la Corsica, per poi tornare in Italia passando dall’Elba, prima di rientrare a Civitavecchia.



Le partenze di luglio

A luglio, invece, sono due le partenze mediterranee in lingua italiana sempre con Star Clipper. L’itinerario dell’8 luglio, sempre in partenza da Civitavecchia, prevede una crociera di sette giorni con tappe a Portoferraio, Bonifacio, nella spiaggia di Stintino, e poi ad Ajaccio e Calvi, per poi approdare a Saint Tropez dove è prevista la mattinata in spiaggia e la sera in città. Ultima tappa Cannes.



L’itinerario in partenza il 29 luglio, invece, toccherà Portofino per fare poi rotta verso alcune delle principali località della costa corsa e francese, tra cui L’Ile Rousse, Calvi e la spiaggia di Saint Antoine, oltre alla famosa località balneare di Le Lavandou.



Star Flyer navigherà in Grecia dal 12 agosto con una crociera di sette notti in partenza dal Pireo, ad Atene, per poi toccare Kusadasi in Turchia, Patmos, Amorgos con il monastero di Hozoviotissa, Mykonos e Spetses in Grecia, per poi tornare ad Atene.