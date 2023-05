Going lancia 5 itinerari speciali negli States in collaborazione con Brand Usa

Going si affida alle proposte di viaggio targate Brand Usa per fare conoscere l’altra America e inserisce in programmazione 5 nuovi itinerari fuori dai circuiti consueti e maggiormente battuti. Una scelta, spiega il tour operator in una nota “dettata dalla volontà del tour operator di Msc Crociere di arricchire il catalogo a stelle e strisce con proposte curiose e diversificate”.

Entrando nel dettaglio, si tratta di proposte tutte in formula fly&drive che spaziano dal ‘Tour musicale del Grande Nord’ da Chicago a Boston lungo la via del jazz e del blues fino ai Sentieri segreti in un itinerario da Austin a New Orleans. Non mancano poi i parchi nazionali e la cultura degli indiani d’America, una rivisitazione delle radici musicali del Sud e la scoperta del meglio del New England.



La collaborazione tra Going e Brand Usa prevede inoltre una serie di attività congiunte, tra le quali sessioni di formazione con le agenzie di viaggi che collaborano con il tour operator.