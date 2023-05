Gruppo Nicolaus a tutto sport: partnership con Quicksand per il padel

Il Gruppo Nicolaus ha deciso di venire incontro alle richieste della clientela potenziando il numero di campi da padel, che ora sono presenti in 16 strutture, e facendo suo un record: quello di avere i campi più alti d’Europa.

A suggellare la vocazione per questa attività la partnership con Quicksand, brand italiano tra i maggiori di settore su scala internazionale, che ha trovato nel Gruppo Nicolaus l’interlocutore ideale per sviluppare un progetto di forte appeal, capace di integrare innovativamente sport e turismo.



I campi più alti

I due campi da record si trovano a circa 2050 metri di altitudine, ai piedi del Cervino, e fanno parte delle dotazioni sportive del nuovissimo Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, struttura di debutto della linea di hôtellerie upscale Valtur Italian Lyfestile collection, che si appresta a inaugurare la sua prima estate con la nuova scuola di padel.



Gli istruttori sono professionisti e chi soggiornerà al Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort o nelle altre strutture del Gruppo Nicolaus in cui sono presenti i campi, gratuitamente, potrà giocare, prenotare le lezioni e avere a disposizione palle e racchette Quicksand, adatte ai diversi livelli di preparazione e abilità.



Richieste in aumento

Si concretizzazione così un progetto leagato a uno sport che, come spiega Paola Coccarelli, responsabile prodotto del gruppo, “sta conquistando migliaia e migliaia di appassionati. Un progetto sviluppato con tre distinte finalità strategiche: mettere a disposizione dei nostri ospiti una nuova risorsa, caratterizzata da un eccellente livello; intercettare i desideri di un nuovo target in forte espansione; portare traffico alla distribuzione, sfruttando un trend innovativo, fresco e originale. La partnership con Quicksand ci dà molta soddisfazione perché rappresenta un prestigioso riconoscimento da parte di un brand leader di settore, esempio di affermazione internazionale della qualità del Made in Italy. Avevamo intuito la potenzialità di questo sport iniziando già nelle scorse stagioni a dedicargli delle risorse e abbiamo impresso un’accelerata al progetto che avevamo in mente anche per strappare il record dei campi più alti d’Europa, rendendo ancora più unico il nostro Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort”.



Gli altri resort

Gli altri resort Valtur in cui ci si potrà sfidare sono sei: in Italia si potrà giocare al Valtur Sardegna Baia dei Pini e al Valtur Calabria Cormorano; in Egitto, al Valtur Sharm el Sheikh Reef Oasis Blue Bay e nei campi della new entry 5 stelle Valtur Sharm el Sheikh Laguna Vista Beach Resort; a Zanzibar, nel Valtur Emerald Zanzibar Resort & Spa, parte della linea Valtur Escape.

A completare l’offerta legata al padel, con un pensiero in particolare per le famiglie, i terreni da gioco del brand Nicolaus Club, presenti nei villaggi delle regioni chiave del Mare Italia: Nicolaus Club La Giurlita, Nicolaus Prime Il Gabbiano e Nicolaus Club Alimini Smile, in Puglia; Nicolaus Club Bagamoyo e Nicolaus Club Salice Resort, in Calabria.