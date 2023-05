Futura Vacanze: via alla nuova campagna di comunicazione multicanale

È on air da ieri e lo sarà per cinque settimane, fino al 1° luglio, la nuova campagna di comunicazione che Futura Vacanze ha inserito in un piano di iniziative dedicate al consolidamento della brand awareness.

La campagna multicanale, il cui claim è ‘Futura Vacanze, risvegliati in un sogno’, sarà distribuita sui principali canali televisivi Rai e Sky, con spot da 20 e 40 secondi, su Radio 105 e su una selezione di siti web italiani, oltre che sulle maggiori piattaforme social.



L’obiettivo è il raggiungimento di più target attraverso uno storytelling ironico, in un racconto in cui la dimensione onirica si mescola alla realtà. “La nostra azienda - commenta Stefano Brunetti, amministratore unico di Futura Vacanze - è al centro di un articolato processo di grande crescita su più fronti che abbiamo voluto testimoniare in modo accattivante, puntando su una campagna importante, caratterizzata da una raffinata leggerezza e da un’intelligente ironia. Obiettivo strategico dell’iniziativa è consolidare la brand awareness di Futura Vacanze”.



Effetto-sorpresa

Lo spot è realizzato dalla società di produzione Twister Film, con la regia di Riccardo Grandi che ha al suo attivo oltre 150 spot e dall’idea creativa del documentarista Agostino Ferrente, che ha anche collaborato alla regia. Il ruolo di protagonista è stato affidato all’attrice Alessia D’Anna.



“Siamo molto soddisfatti dei primi riscontri – conclude Brumetti -, che ci testimoniano un particolare apprezzamento dello spot per la cifra stilistica e per la creatività di quello che, come ci eravamo prefissati, è un piccolo corto cinematografico con effetto- sorpresa”.