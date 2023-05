Boscolo Tours, obiettivo Giordania: prosegue la formazione per le adv

Boscolo Tours punta sulla Giordania. In collaborazione con l’ente del turismo, il t.o. ha annunciato di proseguire il piano di promozione congiunto dei 'Viaggi Guidati' nel Paese.

Tra eventi dedicati alle agenzie, pagine pubblicitarie e allestimenti, già da qualche mese le campagne promozionali di Boscolo dedicate alle Giordania sono entrate nel vivo, e nelle prossime settimane saranno in arrivo altre novità.

“Già da anni la Giordania è per noi una destinazione sulla quale puntiamo molto -, spiega il direttore commerciale di Boscolo Tours Salvatore Sicuso - e nei primi mesi del 2023 abbiamo registrato un’importante crescita del trend di vendite anche rispetto al 2019 e in generale un interesse sempre più vivo per questa destinazione”.



“Stiamo raccogliendo i frutti delle campagne già lanciate nel corso degli scorsi mesi per promuovere i nostri tour in Giordania, per questo non possiamo che dirci soddisfatti della collaborazione e intenzionati a proseguire su questa strada”.

Tra i progetti attualmente in fase di lancio ci sono uscite su alcune testate nazionali, con un focus particolare nelle città di Milano, Torino e Napoli e una serie di allestimenti nelle vetrine del negozio Coin in piazza Cinque Giornate a Milano.



“Stiamo proseguendo il percorso intrapreso con una serie di eventi dedicati alle agenzie, in cui abbiamo dedicato un focus particolare ai viaggi in Giordania. Prima di tutto l’evento di Firenze della nostra Boscolo Social Academy, oltre alle 10 tappe dei roadshow 'La Giordania di Boscolo’, dedicati alla formazione di prodotto per le agenzie di viaggi, che continueranno fino a settembre e tutti in collaborazione con Jordan Tourism Board”.