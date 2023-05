King Holidays, fatturato gruppi a +40% sul 2022

King Holidays festeggia gli ottimi risultati della divisione gruppi diretta da Massimo Pelloni (nella foto a sinistra insieme a Roberto Minardi), che tra gennaio e maggio ha raggiunto il budget previsto per l’intero 2023.

“Il segmento dei gruppi – dichiara Pelloni, groups department manager King Holidays – è stato molto più lento a riprendersi rispetto ai viaggi individuali, che inizialmente erano percepiti come più sicuri. Dallo scorso anno abbiamo assistito ad un graduale incremento, spinto dalla riapertura delle destinazioni e dall’alleggerimento delle restrizioni sanitarie, che hanno dissolto anche le ultime incertezze dei consumatori. La ripresa si è definitivamente consolidata nel 2023, con risultati al di sopra delle aspettative, segno che questa formula è ancora vincente. La vera sfida nei prossimi mesi sarà riuscire a contrattualizzare con largo anticipo le disponibilità, per mantenere la competitività del prodotto, nonostante la spinta verso l’alto dei prezzi”.



Sul fronte delle destinazioni, il primo posto spetta alla Giordania, seguita da Marocco ed Emirati Arabi. Da segnalare anche la ripresa dell’Europa, con Portogallo, Spagna, Turchia e Malta, seguiti da Cipro, Norvegia e Francia. Torna a crescere nel 2023 anche il lungo raggio con Giappone, India, Vietnam, Cambogia, Thailandia, Malesia, Stati Uniti, Messico, Perù, Argentina, Brasile, Madagascar, Sud Africa, Oceano Indiano. Quanto alla stagionalità, i mesi più importanti si confermano quelli di spalla dell’alta stagione, ma chi si è mosso in anticipo è riuscito ad intercettare anche i periodi più caldi dell’anno.



“Rispetto al 2022 – spiega Roberto Minardi (nella foto a destra insieme a Massimo Pelloni), direttore commerciale King Holidays – il reparto gruppi cresce del 50% in termini di passeggeri e del 40% in termini di fatturato. Puntiamo ad uno sviluppo sostenibile, mettendo al primo posto la qualità dei servizi e la competitività delle tariffe, in linea con il nostro modello operativo”.