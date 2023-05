Sconto sull’Irpef e zero contributi per hotel e agenzie di viaggi in estate: la proposta di FdI

Hotel, tour operator, agenzie di viaggi ma anche ristoranti, bar e cinema: coinvolge il turismo nel senso più ampio del termine l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia alla legge di bilancio che prevede una serie di agevolazioni per il lavoro nelle aziende del settore.

Le misure elencate nella proposta di modifica (che resta un'ipotesi, dal momento che dovrà superare tutto l'iter per l'approvazione) comprendono un'Irpef scontata al 10% e zero contributi per i dipendenti delle imprese del comparto nei mesi che vanno da giugno a settembre. Il medesimo regime, come riporta ilsole24ore.com, sarebbe applicato anche per l'intero anno 2023 ai redditi percepiti dai lavoratori del settore turistico e ricettivo per le prestazioni nelle giornate di sabato, domenica e nei festivi.



Lo scopo della misura sarebbe quello di facilitare le assunzioni nel settore del turismo, che da tempo lamenta la difficoltà nel reperire personale.