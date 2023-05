di Lino Vuotto

“Siamo molto soddisfatti dei risultati del team italiano. Abbiamo raddoppiato i clienti e quadruplicato il valore delle prenotazioni, con la Penisola ormai saldamento primo mercato assoluto davanti alla Gran Bretagna. E non vogliamo fermarci”. Sintetizza così il bilancio di un anno Davide Amaro, regional director Southern Europe di RateHawk.

La piattaforma b2b per i professionisti del turismo - dalle agenzie ai tour operator passando per le dmc -, oggi vanta numeri di tutto rispetto nel suo portfolio: “Oggi possiamo mettere a disposizione dei nostri clienti oltre 1,9 milioni di soluzioni di accomodation, di cui 70mila contrattualizzati direttamente – spiega Marta Ladutko, director of commercial operations -, ma anche biglietteria aerea per oltre 350 compagnie aeree, transfers in oltre 150 Paesi e più di 20 società di autonoleggio”.



Una rete più capillare

Numeri che continueranno a crescere con una rete sempre più capillare a livello mondiale e che in Italia sta effettuando una vera e propria scalata sul mercato grazie anche a una forma che non prevede vincoli o formule di affiliazione. “Al di là del prodotto – aggiunge il country manager Italia Gabriele Graziani durante l’incontro con la stampa trade che si è tenuto a Milano – quello che noi possiamo dare in più è un servizio completo, che va dal vantaggio di una piattaforma interamente in italiano a un’assistenza continua ai clienti.



I piani sull'Italia

Attualmente per la filiale italiana opera un team di 30 persone, praticamente il triplo rispetto allo scorso anno, al quale se ne aggiungeranno altre quattro da qui a fine anno. “Inoltre abbiamo da poco aperto anche un ufficio a Milano – prosegue Graziani – che per noi rappresenta un passo molto importante. Ma sarà solo un antipasto, perché prossimamente ci sarà il lancio dell’azienda italiana, già costituita ma per la quale sono ancora necessari alcuni passaggi burocratici per diventare operativi”. Intanto sul mercato nazionale RateHawk prosegue incrementando il numero dei clienti, attualmente 5.500 (Giramondo, Welcome e Geo gli ultimi ‘ingressi’), ma l’obiettivo ora è salire a quota 7mila “per avere una copertura più o meno all’80 per cento del mercato italiano”, conclude Graziani.