Futura Vacanze, Italia ed estero su misura per il target famiglie

"Il concetto di vacanza nei villaggi negli ultimi anni ha assunto un significato ancora più rilevante, perché racchiude in pochi giorni la necessità di evadere e di soddisfare tutte le esigenze personali dei singoli componenti del nucleo famigliare o della coppia. I servizi a disposizione degli ospiti sono in costante miglioramento". Belinda Coccia (nella foto), direttore commerciale di Futura Vacanze, non ha dubbi sul successo di una formula che ha nella famiglia uno dei target chiave. "Un focus particolare oggi è quello su questo tipo di clientela, che ha esigenze diverse. Per questo nell'offerta dei Futura Club possiamo annoverare strutture che tengano conto di questi molteplici aspetti...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)