Diana, Ota Viaggi: “Così cambia la vacanza nei nostri villaggi”

"Obiettivo X, l'evento annuale di Ota Viaggi, è stato anche un momento per analizzare lo stato di salute dei villaggi Mare Italia. Il direttore commerciale di Ota Viaggi, Massimo Diana fa un'analisi di come è cambiata la domanda. "Dobbiamo far fronte a una nuova tipologia di vacanza - sostiene -: una vacanza fatta non più solo di intrattenimento vecchio stile, da classico villaggio con l'animazione, ma più strutturata, con un corollario di nuovi servizi, intrattenimento attualizzato, un'enogastronomia sempre più specializzata e per i bambini non più il semplice babysitteraggio, ma un intrattenimento culturale associato a quello ludico". E sull'andamento prenotazioni afferma: "Buono, era quello che ci eravamo prefissati...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)