Viking aggiunge un itinerario invernale e raggiunge un traguardo storico

Grazie all’aggiunta di un nuovo itinerario invernale, che si terrà alla fine del 2023, Viking diventa la prima compagnia a effettuare crociere fluviali in Europa tutto l’anno.

Una pietra miliare nella storia del settore e di Viking stessa, che in questo modo ha deciso di cavalcare l’onda del buon momento del settore scegliendo per l’occasione un itinerario, I Tesori del Reno, che rappresenta da sempre una delle richieste principali dei clienti.



Si trattera di una crociera di dieci giorni, si legge su ttgmedia, alla scoperta di siti Unesco, cattedrali e città medievali a bordo di un’unita da 190 posti. "Il Medio Reno è una delle nostre destinazioni più popolari – sottolinea il chairman Torstein Hagen -, con viste in continua evoluzione di castelli in cima a colline, città storiche e vigneti terrazzati lungo i ripidi fianchi della valle, è una regione che sarà sempre meglio esplorata dal fiume".