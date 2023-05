Emozioni d'Africa: domani il webinar di Kel12 e TTG Italia

Viaggio nel cuore dell’Africa in compagnia degli esperti di Kel12: l’appuntamento è in programma domani, 25 maggio, a partire dalle 14,30, con un webinar organizzato in collaborazione con TTG Italia.

E’ ancora possibile iscriversi a questo link.

Dagli scenografici spazi della Namibia fino al Botswana, Kel 12 invita a scoprire i dettagli di una programmazione sostenibile, attenta all’ambiente.

Si parlerà di Zambia e di Uganda, scoprendo gli ultimi santuari al mondo per incontrare il gorilla di montagna e lo scimpanzé. Si passerà poi dai mille volti del Madagascar, che riuniscono popoli e tradizioni di Africa e Asia, per arrivare a esplorare le sfumature che rendono la Tanzania una meta d’eccezione per la sua la biodiversità.



Ad accompagnare gli agenti in questo viaggio saranno Francesca Serafin, product manager Africa e Omar Fragomeni, geologo ed esperto Kel12.

