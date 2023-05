Welcome lancia ‘Meet for Travel’, sei incontri con le agenzie con un nuovo format

Si appresta al via il nuovo appuntamento targato Welcome Travel, ‘Meet for Travel’. Si tratta di sei appuntamenti dedicati alle agenzie del network realizzati insieme a importanti partner come enti del turismo o compagnie aeree con la partecipazione di Alpitour World e Costa Crociere.

Primo incontro domani, 25 maggio, a Catania, per poi proseguire il giorno successivo a Napoli. Le altre quattro tappe sono, invece, previste per settembre a Bologna e Roma e, nel mese di ottobre, a Torino e Padova.



“Sarò ovviamente presente in tutte le tappe di ‘Meet for Travel’ – sottolinea l'amministratore delegato Adriano Apicella (nella foto) –. Abbiamo pensato a questo nuovo format con un duplice obiettivo: da un lato soddisfare la necessità di aggiornamento e formazione degli agenti, dall’altro creare un’occasione conviviale per incontrarsi, confrontarsi, scambiare opinioni per essere sempre più coesi nel cogliere la ripartenza. E perché no, congratularci per gli ottimi risultati di vendita che stiamo registrando da ormai svariati mesi”.