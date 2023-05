di Alessia Noto

Sospensione dei versamenti tributari, cassa integrazione in deroga per i dipendenti delle aziende danneggiate e sostegni a supporto di pmi e autonomi. Questi gli interventi inseriti nel decreto Maltempo, approvato ieri in Consiglio dei ministri in supporto delle aree dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni. “Complessivamente questo primo intervento prevede uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro”, ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa, precisando che di queste risorse oltre 100 milioni andranno a beneficio delle piccole e medie imprese. “Prevediamo un rafforzamento del Fondo di Garanzia per le pmi, con previsione di un aumento della garanzia anche fino al 100% - ha precisato la premier -. In questo caso la copertura del Fondo destinata alle aziende delle zone colpite ha una copertura di 110 milioni di euro”.

Dal Mitur 10 milioni

Per quanto riguarda nello specifico l’industria dei viaggi, il Ministero del Turismo ha nei piani l’attivazione di “un fondo da ulteriori 10 milioni per l’indennizzo delle aziende turistiche colpite”.



Le altre misure

Entrando nel merito degli interventi a supporto delle imprese, il pacchetto normativo apre per queste la possibilità di richiedere la cassa integrazione in deroga per 90 giorni, attraverso lo stanziamento di una copertura complessiva di 580 milioni di euro.



Per gli autonomi costretti a interrompere la propria attività, il dl prevede invece una somma una tantum fino a 3mila euro. Le risorse complessive in questo caso ammontano a 300 milioni di euro.



Sospensione tasse e mutui

Passando agli oneri fiscali, il decreto dispone la sospensione dei versamenti tributari fino al 31 agosto. Sospesi anche i mutui. “Per quanto riguarda i mutui, non c’è bisogno di una norma - ha precisato Meloni -. Su questo fa fede il protocollo d’intesa con Abi sulla sospensione dei mutui in caso di eventi calamitosi”.



Una voce di intervento riguarda, infine, il patrimonio culturale danneggiato dalle esondazioni. Nei piani dell'Esecutivo vi è “l’aumento temporaneo di un euro del prezzo dei biglietti dei musei per mettere in sicurezza i beni culturali danneggiati”.