La vacanza in villaggio sta registrando un trend positivo e in agenzia di viaggi si prevede un'estate vicina ai numeri del 2019. Questo grazie anche al ritorno delle destinazioni estere, Egitto e Turchia in primis.

Ma anche questo tipo di vacanza ha dovuto e deve reinventarsi, perché il cliente post pandemia evidenzia esigenze profondamente diverse rispetto al pre Covid. Secondo le agenzie di viaggi intervistate da TTG Italia nell’inchiesta dedicata ai villaggi vacanze, pubblicata su TTG Magazine e disponibile online sulla digital edition, alle strutture non è più sufficiente disporre di belle camere o di una bella location, ma per restare competitivi sul mercato di devono adattare ai nuovi trend del turismo esperienziale.



Largo quindi alla capacità di intrattenere l’ospite e alla possibilità di vivere il territorio in modalità immersiva, alle accademie sportive o agli stage di teatro e yoga.



Un cambio di prospettiva veramente epocale.



