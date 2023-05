Ponant: trimestre record per la prenotazione di crociere

Ponant ha raggiunto un nuovo record di vendite di crociere per il primo trimestre del 2023, superando del 30% il record precedente.

La compagnia focalizzata sulle crociere di lusso ha inoltre registrato un aumento delle prenotazioni dell'80% rispetto al primo trimestre del 2019.

Questi dati, come riporta Travelmole, si traducono nei migliori risultati di vendita di crociere trimestrali mai realizzati da Ponant, che quest’anno festeggia il suo 35° anniversario.

In dettaglio, il mercato dell'Asia Pacifico ha contribuito per il 20,7% al successo globale dell'azienda.



"Il risultato raggiunto non solo riflette la ripresa del nostro settore, ma anche la nostra capacità di distinguerci sul mercato" ha commentato Hervé Bellaïche, chief sales, marketing & communications officer di Ponant.