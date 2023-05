Cresce il giro d’affari di CartOrange, previsti nuovi ingressi di consulenti

CartOrange chiude il primo quadrimestre 2023 con un incremento del +104% rispetto all’anno precedente sul giro d’affari, che si attesta su 17 milioni di euro e fa segnare anche una crescita del 26% rispetto al 2019, e pensa a accrescere la sua rete di consulenti per viaggiare.

Secondo Gianpaolo Romano (nella foto), a.d. di CartOrange, il forte incremento dipende da una nuova modalità di interpretare il viaggio. “Gli italiani tornano a viaggiare per il mondo, ma lo fanno in modo diverso rispetto a prima. C’è meno fai da te e più voglia di farsi costruire viaggi strutturati, ricchi di esperienze, in tutta sicurezza. In questo spicca la professionalità dei consulenti di viaggio, esperti capaci di curare ogni dettaglio e di garantire assistenza prima, durante e dopo, con l’utilizzo intelligente di tutti i canali di comunicazione fisici e digitali”.



Il piano industriale prevede un’ulteriore espansione della rete dei consulenti per viaggiare, figura centrale nel modello di business di CartOrange sin dal 1998. Attualmente i consulenti sono oltre 400 tra Italia e Svizzera e l’azienda prevede l’ulteriore rafforzamento della rete vendita da qui al 2025.



“Il piano industriale 2022-2025, approvato l'anno scorso, è stato pienamente rispettato nel suo primo anno, e ci aspettiamo di mantenerne il rispetto anche nel 2023, sia in termini di volumi e redditività che nel raggiungimento degli altri obiettivi – aggiunge Romano -. Nonostante l'impatto della pandemia, è un'azienda finanziariamente liquida grazie al cash flow generato dalla gestione operativa. Ciò permetterà di autofinanziare ulteriori investimenti nel corso dei prossimi tre anni senza ricorrere al debito bancario. Tra questi investimenti, nel 2023 è prevista la completa sostituzione dei software gestionali e contabili”.